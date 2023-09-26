Норвегія надасть Україні додаткову фінансову допомогу

Норвегія надасть додатково 1 мільярд норвезьких крон (92,5 млн доларів), щоб надати українцям доступ до захисту та життєво важливої допомоги, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.

"Цивільне населення України сильно постраждало внаслідок жорстокої війни, яку веде Росія. Зусилля українського народу по боротьбі зі щоденними нападами на мирних жителів і цивільну інфраструктуру були героїчними. Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну зиму війни" , - йдеться у заяві.

Цю тему Хуітфельдт обговорила на відкритті третьої наради старших посадових осіб з гуманітарних питань щодо України в Осло.

На зустрічі основну увагу буде приділено складній гуманітарній ситуації, яку створює війна в Україні, а також розгляду способів надання необхідної допомоги цивільному населенню в потрібний час.

На зустрічі також обговорюватимуть, як реалізувати хороші рішення для переходу від короткострокової гуманітарної допомоги до довгострокових зусиль із відновлення.

Гроші передадуть ООН і Червоному Хресту

До числа 150 учасників зустрічі входять представники української влади, ООН, Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, гуманітарних організацій і країн-донорів.

За оцінками ООН, понад 17 мільйонів людей в Україні потребують гуманітарної допомоги. Близько 5 мільйонів осіб є внутрішньо переміщеними особами, а понад 6,2 мільйона осіб виїхали з України і шукали притулку в інших країнах через агресію Росії.

Гуманітарне фінансування здійснюється через ООН, включно з Українським гуманітарним фондом і Міжнародним рухом Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Фінансування виділяється в рамках Нансенівської програми підтримки України.

На що витратять гроші

"Кошти будуть використані для надання життєво важливої допомоги найуразливішим людям, дітям, біженцям і внутрішньо переміщеним особам, допомагаючи забезпечити їм доступ до житла, їжі, води та санітарних послуг, освіти, медичного обслуговування та психосоціальної підтримки, а також захист від сексуального і гендерного насильства" , - йдеться у повідомленні.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Норвегія надала Україні понад 3,5 мільярда норвезьких крон (323,9 млн доларів) на гуманітарну підтримку і допомогу біженцям у сусідніх країнах.

Допомога від Норвегії

Україна і Норвегія домовилися про "транспортний безвіз". Він почне діяти з 1 вересня і стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень.

Раніше повідомлялось, що Норвегія добровільно передала фінансову допомогу в розмірі 22 млн євро в заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру. Їх витратять на військову допомогу Збройним силам України.