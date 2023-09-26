МВА: Росіяни знову обстріляли Херсон, є поранені та пошкодження
Російські окупанти вчергове обстріляли Херсон, троє людей отримали поранення, пошкоджено інфраструктуру, повідомляє Українська правда.
Проце повiдомив начальник міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко в Telegram.
"По обіді армія РФ знову вдарила по Херсону. Внаслідок обстрілу пошкоджені людське житло, автівки, будівля підприємства тощо.
Двоє чоловіків отримали поранення. Їм на місці надали необхідну допомогу. Ще одну постраждалу госпіталізували у стані середньої важкості".
Загалом, за словами Мрочка, станом на 17 годину відомо про шістьох людей, поранених у вівторок російськими військовими у Херсоні.