Вибори у Словаччині: антиукраїнська партія вперше втратила лідерство в опитуванні

Словацька опозиційна партія Smer-SD на чолі з колишнім прем'єр-міністром Робертом Фіцо, який виступає проти поставок зброї Україні, вперше не лідирує в опитуванні напередодні виборів, що пройдуть 30 вересня, повідомляє Європейська правда.

Про це свідчать результати опитування агенції NMS Market Research, повідомляє Aktuality.

За кілька днів до виборів опитування показало, що політичний рух "Прогресивна Словаччина" може здобути перемогу.

Досі протягом тривалого часу лідирувала Smer-SD, відома антиукраїнськими заявами. Її лідер, колишній прем’єр Роберт Фіцо прагне повернутися до влади, обіцяючи захищати національні інтереси, припинити військову підтримку України та виступає проти будь-яких санкцій проти Росії, які можуть зашкодити Словаччині.

"Прогресивна Словаччина" користується підтримкою 19,7% респондентів, Smer-SD відстає від неї незначним чином, набираючи 19,4%. Третє місце у партії Hlas ("Голос") з 10,5%.

Коаліція OĽaNO, "За народ" і Християнського союзу з 9,5% підтримки, якій для проходження до Національної ради необхідно набрати щонайменше 7%, також увійшла б до парламенту.

За нею йдуть Республіка (8,5%), SaS (5,7%), SNS (5,4%) і KDH (5,4%) та "Ми – сім'я" (5,2%).

Решта партій не наблизилися до проходження виборчого бар’єра.

Опитування для з'ясування популярності партій проводилося комбінованим методом онлайн збору даних та телефонного опитування з 21 по 24 вересня.