Поромний пункт пропуску на кордоні з Румунією відновив роботу
Поромний пункт пропуску "Орлівка" Ренійському районі Одеської області, який через російську атаку вночі 26 вересня тимчасово не працював – відновив роботу, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Державна прикордонна служба України.
Про відновлення роботи пункту пропуску прикордонники повідомили о 18:40 26 вересня.
Довідка: Поромна переправа Орлівка – Ісакча є річковою поромною переправою через Дунай, що сполучає Україну із Румунією. Там працює міжнародний пункт пропуску. Термінали розташовані поблизу села Орлівка.
Що передувало:
- У ніч на 26 вересня над Україною було знищено 26 із 38-ми ударних дронів, однак у Подунав’ї на Одещині було влучання, пошкоджено прикордонну інфраструктуру, горів автотранспорт.
- Основні влучання були у зони митниці та накопичувальні зони міжнародного транспорту для митного контролю, особливо на в’їзді в Україну, оборонці вивезли автобус із дітьми перед ударом.
- Мешканці румунського міста Ісакча бачили, як Росія атакувала дронами паромну переправу через Дунай між українською Орлівкою та їхнім містом.