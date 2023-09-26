Зеленський провів зустріч із президентом Нацради Австрії

Президент України Володимир Зеленський і президент Національної ради Австрії Вольфганг Соботка обговорили у Києві питання євроінтеграції України та подолання наслідків російської війни, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Як зазначається, під час зустрічі Зеленський подякував Австрії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за вагому допомогу в подоланні наслідків російської війни.

Глава держави високо оцінив готовність австрійської сторони приєднатися до реалізації Української формули миру та поінформував про подальші кроки в контексті її практичної імплементації, зокрема підготовку Глобального саміту миру.

Співрозмовники обмінялися думками щодо європейської інтеграції України та взаємодії з Австрією в цьому контексті. Зеленський поінформував про перебіг виконання рекомендацій Європейської комісії щодо статусу кандидата на членство в ЄС та відзначив важливість ухвалення позитивного рішення про започаткування переговорів про членство України у Євросоюзі.

"Підтримка європейських прагнень України дуже важлива. Це один із чинників, який мотивує українців, котрі захищають державу й цивілізоване майбутнє" , – сказав президент.

Він наголосив на зацікавленості України в розширенні присутності австрійського бізнесу та реалізації спільних проєктів, які дадуть змогу створити нові робочі місця.

Зеленський і Соботка також обмінялися думками щодо актуальних питань співпраці у регіоні Східної Європи.