По всій Україні вдруге за день оголошено тривогу: зліт МіГа (Оновлено)

Увечері 26 вересня по всій території України було оголошено повітряну тривогу через зліт у Росії потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала 20 хвилин, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє мапа тривог, Повітряні сили в Telegram.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К із аеродрому Саваслейка.

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Оновлено: За 20 хвилин було оголошено про відбій загрози.

Що передувало: Попередня повітряна тривога по всій Україні через зліт російського винищувача тривала пів години.