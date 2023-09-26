ВАКС знову зменшив розмір застави колишньому голові Верховного Суду

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) в черговий раз зменшив розмір застави для ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ВАКС.

Як зазначають у суді, Апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу сторони захисту на продовження арешту Князєва з можливістю внесення застави у розмірі 55 млн гривень.

"За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, зменшивши розмір застави до 45 млн гривень" , — сказано в повідомленні суду.

Також наголошується, що рішення не підлягає оскарженню.

Як повідомлялось, 15 травня стало відомо, що українські правоохоронці викрили корупційну схему, у якій брало участь керівництво Верховного Суду України. Йдеться про хабар у розмірі $2,7 мільйона доларів голові ВС Всеволоду Князєву. Князєву та його спільнику повідомлено про підозру у підкупі.

16 травня на позачерговому засіданні пленуму Верховного Суду судді висловили недовіру голові ВС Всеволоду Князєву. Також було підтримано дострокове припинення повноважень голови суду Князєва.

18 травня ВАКС заарештував спільника Князєва до 13 липня включно з можливістю виходу під заставу 80 млн грн. Цього ж дня суд заарештував і колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва з можливістю звільнитися під заставу у 107 млн 360 грн.

Пізніше Апеляційна палата ВАКС знизила суму застави Князєву до 75 млн грн.

10 липня ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву до 8 вересня.

5 вересня Вищий антикорупційний суд України знизив розмір застави для Князєва з 75 до 55 млн грн.