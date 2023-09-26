Пропозиція, а не ультиматум: Подоляк про список реформ для України від США

Переданий від Сполучених Штатів Америки перелік пріоритетних реформ для якнайшвидшої інтеграції в Європу є саме пропозицією, а не ультиматумом, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

"По-перше, ми прагматично та раціонально ставимось до будь-яких пропозицій від партнерів. Це саме пропозиція, а не ультиматум" , - йдеться у заяві.

Подоляк пояснив, що ці пропозиції лунають, бо війна потребує певних реформ щодо оборонної промисловості, щодо інвестиційної привабливості, щодо справедливості як такої.

"Наші партнери говорять так: дивіться, якщо Росія спроможна частку своїх ресурсів інвестувати в продовження війни і навіть, якщо Росія програє, потрібно, щоб Україна виглядала інакше, то ми повинні розуміти свої стратегічні пріоритети. Тобто і ми, і партнери маємо розуміти, куди інвестувати гроші" , - сказав Подоляк.

Більшість пунктів є реалістичними

Також він сказав, що більшість цих пунктів є реалістичними. Також Подоляк пояснив, що президент Володимир Зеленський наполягає на тому, що Україні треба завершити реформу правосуддя як концепції.

Радник керівника Офісу президента України окремо пояснив щодо термінів і сказав, що безумовно це реалістичні речі за умови однієї речі, яку ми маємо не забувати - темп, інтенсивність та масштабність війни.

Список реформ

Вчора ЗМІ повідомляли, що заступник радника Білого дому з нацбезпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив Україні лист із переліком реформ, які вона має провести для продовження отримання допомоги.

Реформи стосувалися функціонування антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади, а також наглядових рад державних підприємств.

При цьому раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що Україна хоче обговорити з союзниками формування єдиної карти реформ для отримання фінансової допомоги.

Сьогодні посольство США в Україні підтвердило, що дійсно Вашингтон передав Україні перелік пріоритетних реформ для якнайшвидшої інтеграції в Європу.