Верещук розповіла, скільки українців залишається у Європі

В Європі знаходиться близько 4 мільйонів громадян України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

"Близько 4 млн зі статусом шукачі тимчасового притулку з числа українських громадян знаходяться в Європі" , — сказала вона.

За її словами, найбільше українців зараз перебуває у Німеччині — 27%.

Як повідомлялось, Європейська Комісія виступила з пропозицією продовжити дію програми захисту біженців з України з 4 березня 2024 року по 3 березня 2025 року.