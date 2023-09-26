Залужний провів останню розмову з Міллі у його чинному статусі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що провів підсумкову телефонну розмову з генералом Марком Міллі у його чинному статусі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Залужний у Telegram.

Під час перемовин був присутній і генерал Чарльз Браун, який незабаром очолить Обʼєднаний комітет начальників штабів США. Генерали домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних Сил України в боротьбі з Росією.

"Обговорили з партнерами ситуацію на фронті. Поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій. Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції.

На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед. Також розповів про основні потреби нашої армії — це засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси".