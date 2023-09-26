Зеленський призначив футболіста Шевченка своїм позаштатним радником
Президент України Володимир Зеленський призначив футболіста і тренера Андрія Шевченка своїм позаштатним радником, повідомляє Українська правда.
Про це говорить указ №589/2023 на сайті президента.
"Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником президента України (поза штатом)".
Довідково: Шевченко, 1976 р.н., був професійним футболістом у 1994-2012 рр., пізніше зайнявся тренерською діяльністю, був головним тренером національної збірної України. Заслужений майстер спорту України (2003), Герой України (2004), після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну є амбасадором фандрейзингової платформи United24.