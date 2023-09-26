Спікер парламенту Канади пішов у відставку після скандалу з ветераном СС "Галичина"

Спікер нижньої палати канадського парламенту, Палати громад, Ентоні Рота, у вівторок оголосив про відставку з посади на тлі скандалу із запрошенням 98-річного ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньки на виступ Володимира Зеленського минулого тижня, повідомляє Європейська правда.

Про це Рота сказав на засіданні парламенту.

У короткій заяві він подякував парламентарям за довіру під час обрання спікером Палати громад Канади у попередньому й нинішньому скликаннях.

"З важким серцем повідомляю депутатів про свою відставку з посади голови Палати громад", – сказав Рота, не уточнивши причини свого рішення.

Спікера закликали піти у відставку колеги й члени уряду після того, як з'ясувалось, що він запросив до парламенту під час візиту Зеленського до Канади минулого тижня 98-річного Ярослава Гуньку. Рота представив його як ветерана Другої світової війни, що воював проти росіян.

Пізніще журналісти з'ясували, що Гунька служив у 14-й гренадерській дивізії Ваффен-СС – добровольчому підрозділі, який складався переважно з етнічних українців під командуванням нацистів.

Дивізія СС "Галичина" була створена німецькими військами з українців для боротьби проти Червоної армії у 1943 році. Нюрнберзький процес і так звана комісія Дешена, створена в Канаді у 1980-х роках, не підтвердили причетності учасників дивізії до воєнних злочинів. Тим не менш, дивізію звинувачують у каральних операціях Вермахту проти поляків та євреїв.

Запрошення Гуньки до парламенту Канади викликало обурення єврейських організацій Канади та Польщі, які зажадали пояснень. Спікер канадської Палати громад тоді перепросив за те, що сталось, але у відставку йти відмовився.

В офісі прем’єрка Канади заявили місцевим ЗМІ, що ані прем'єр Джастін Трюдо, ані українська сторона не знали про запрошення колишнього члена дивізії СС "Галичина", а такий вчинок там безумовно засуджують.

Нагадаємо, що у 2021 році Німеччина висловила Україні протест через марш у центрі Києва з нагоди річниці дня створення дивізії СС "Галичина".