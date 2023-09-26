Умєров не підтвердив ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ
Міністр оборони України Рустем Умєров не підтвердив новину про ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ, повідомляє Українська правда.
Про це заявив Умєров в інтерв’ю CNN.
"Перш за все, він перебуває на наших тимчасово окупованих територіях. Він не має тут бути. Тому, якщо він мертвий, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупацію нашої території".
Що передувало:
- 25 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили, що в результаті ураження штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі загинули 34 офіцери, серед яких командувач ЧФ РФ.
- 26 вересня Міноборони Росії показало зображення командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова на нараді.
- Сили спеціальних операцій після цього повідомили, що наразі збирають дані і уточнюють інформацію щодо можливої загибелі командувача ЧФ РФ Віктора Соколова.