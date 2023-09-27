У Нідерландах розповіли, коли передадуть F-16 Україні

Першу партію винищувачів F-16 Нідерланди планують передати Україні у 2024 році.﻿ Про це заявлиа очільниця Міноборони країни Кайса Оллонгрен в інтерв'ю MSNBC, повідомляє Українська правда.

Міністерка пояснила, що Нідерланди здійснюють перехід на F-35, і саме тому можуть поставити F-16. За її словами, те саме стосується Норвегії та Данії.

Терміни передачі F-16 також залежатимуть від того, скільки часу потрібно буде на навчання українських льотчиків. На думку Оллонгрен, навчання триватиме від шести до восьми місяців. І це набагато менше часу, ніж Нідерланди витрачають на навчання своїх льотчиків.

Вона також розповіла, що створюється навчальний центр у Румунії, який намагаються запустити якомога швидше.

Але, найголовніше, за словами Оллонгрен, це сигнал, який Нідерланди посилають не тільки Києву, а й Москві та Кремлю.