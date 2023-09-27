Померов: Ми відповідатимемо на атаки РФ з енергетичної інфраструктури

Росія взимку зосереджуватиметься на нанесенні ударів по енергетичній інфраструктурі України, "але ми будемо відповідати!", повідомляє Українська правда.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров сказав під час включення на CNN.

"Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру...Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою! Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу" , – зазначив він.

Нагадаємо, в української розвідки є інформація про те, що РФ проводить розвідувальні заходи щодо енергетичної інфраструктури України.

Унаслідок ворожих ракетних ударів минулої зими було серйозно пошкоджено близько 63% обладнання енергомереж Києва, необхідного для стабільного проходження осінньо-зимового періоду.