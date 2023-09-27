ISW: Серед військових РФ міжетнічна напруженість, це загрожує їхній обороні

Міжнаціональна напруга сіє розкол між частинами російського 42-го гвардійського мотострілецького полку, які обороняються від українського контрнаступу в західній частині Запорізькій області.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

За інформацією ISW, мобілізований з республіки Північна Осетія-Аланія Арсен Теміраєв, який служить у 70-му гвардійському мотострілецькому полку, 25 вересня опублікував відео, на якому стверджується, що російські військові 70-го полку побили Теміраєва та ще двох бійців 71-го гвардійського мотострілецького полку.

Теміраєв стверджував, що військова поліція запитала про його етнічну приналежність, та сказала, що "Росія для росіян".

Постраждалий російський військовий також розповів, що військова поліція побила його та інших військовослужбовців через те, що місцевий житель Токмака стверджував, що солдати вчиняли сексуальне насильство над дітьми. Сам Теміраєв злочин заперечував.

Теміраєв поскаржився, думав, що "нацисти по інший [український] бік, [а] виявляється, вони [нацисти] серед нас".

На думку військових аналітиків, міжетнічна напруженість між російськими підрозділами, які діють на передовій і в тилу Запорізької області, може поставити під загрозу цілісність російської оборони та згуртованість підрозділів на тлі нещодавніх українських досягнень у цьому районі.