В "Укренерго" розповіли, як захистили енергооб'єкти від обстрілів

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему. Водночас він зазначив, що без імпорту електроенергії цей опалювальний сезон буде "складно пройти", повідомляє Суспільне.

Про це Володимир Кудрицький сказав під час форуму Forbes "Енергія бізнесу".

За його словами, для захисту енергооб'єктів України від чергових атак з боку Росії "Укренерго" постійно знаходиться у координації з урядовцями та Генштабом ЗСУ.