В "Укренерго" розповіли, як захистили енергооб'єкти від обстрілів
Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему. Водночас він зазначив, що без імпорту електроенергії цей опалювальний сезон буде "складно пройти", повідомляє Суспільне.
Про це Володимир Кудрицький сказав під час форуму Forbes "Енергія бізнесу".
За його словами, для захисту енергооб'єктів України від чергових атак з боку Росії "Укренерго" постійно знаходиться у координації з урядовцями та Генштабом ЗСУ.
"Ми в координації з урядовими структурами, з Генштабом ЗСУ маємо декілька видів захисту і підстанції "Укренерго", де певні види захисту будуть застосовані вперше, не тільки в Україні, але й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози. Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це, як активний захист — ППО, так це і пасивний захист — інженерні укріплення", — сказав Кудрицький.