США закликали Азербайджан допустити міжнародних спостерігачів у Карабах

Глава американської дипломатії Ентоні Блінкен попередив президента Азербайджану Ільхама Алієва про необхідність утримуватися від продовження бойових дій у Нагірному Карабаху та забезпечити гуманітарний доступ до населення регіону, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США за результатами розмови двох лідерів.

"Держсекретар Ентоні Блінкен говорив сьогодні з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, щоби підкреслити необхідність для Азербайджану утриматися від подальших військових дій у Нагірному Карабаху та забезпечити безперешкодний гуманітарний доступ" , – зазначається в повідомленні.

Крім того, Блінкен закликав президента Азербайджану гарантувати жителям Нагірного Карабаху, що вони можуть жити безпечно у своїх домівках, і що їхні права будуть захищені.