США закликали Азербайджан допустити міжнародних спостерігачів у Карабах
Глава американської дипломатії Ентоні Блінкен попередив президента Азербайджану Ільхама Алієва про необхідність утримуватися від продовження бойових дій у Нагірному Карабаху та забезпечити гуманітарний доступ до населення регіону, повідомляє Укрінформ.
Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США за результатами розмови двох лідерів.
"Держсекретар Ентоні Блінкен говорив сьогодні з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, щоби підкреслити необхідність для Азербайджану утриматися від подальших військових дій у Нагірному Карабаху та забезпечити безперешкодний гуманітарний доступ", – зазначається в повідомленні.
Крім того, Блінкен закликав президента Азербайджану гарантувати жителям Нагірного Карабаху, що вони можуть жити безпечно у своїх домівках, і що їхні права будуть захищені.
"Держсекретар закликав президента Алієва взяти на себе зобов’язання щодо широкої амністії та дозволити доступ міжнародної місії спостерігачів до Нагірного Карабаху, а також відзначив публічні зобов’язання президента допомогти побудувати майбутнє для всіх людей у Нагірному Карабаху на основі миру, взаєморозуміння та взаємоповаги", – зауважили в Держдепі.