Американський генерал про критику наступу ЗСУ: Непрофесійні та марні заяви

Тим, хто "за 8000 км" критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи та розміновує їх, повинно бути соромно самим за себе. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних сил НАТО в Європі, генерал США у відставці Бен Годжес, повідомляє Голос Америки.

Годжес відповідав на запитання Роберта Макконнелла, співзасновника Фундації США-Україна стосовно критичних зауважень на адресу дій української армії у війні.

“Це непрофесійні та марні заяви” , – сказав Бен Годжес.

Генерал нагадав, що українцям доводиться боротися без підтримки авіації, без якої США, Велика Британія чи Німеччина ніколи не посилала б своїх солдатів у бойові дії.

“Контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою” , – наголосив Годжес.

За його словами, ЗСУ проводять багатоскладові комплексні операції, включно з роботою спецпризначенців, атаками дронів, кібер боротьбою, виведенням з ладу російських радарів та ППО та іншим.

Також, за словами Годжеса, вражаючою є робота українських військових щодо Чорноморського флоту, яка створює величезний тиск на російський генштаб.