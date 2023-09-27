Білий дім: Перелік реформ – це не умова військової допомоги Україні

У Білому домі заявили, що список "пріоритетних реформ" для України не є умовою подальшої військової допомоги країні. Про це заявив неназваний представник ради національної безпеки США у коментарі "Голосу Америки", повідомляє Ліга.net.

За його словами, документ — це робоча версія списку "пріоритетних реформ", яку передали для "обговорення та відгуків".

"Цей список не є умовою для майбутньої військової допомоги. Реформи потрібні для євроінтеграції України" , — заявили у Білому домі.

У Вашингтоні зазначили, що в документі прописані реформи на строк трьох, шести та 18 місяців — йдеться про наглядові ради державних підприємств, антикорупційні відомства, судову систему, а також оборонні підприємства.

Раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела написала, що заступник радника адміністрації президента США з нацбезпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл надіслав на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які має провести Україна для продовження надання їй допомоги.