The Guardian: Україна пропонує бити по заводах з виробництва "Шахедів"

Іранські дрони-камікадзе Shahed, якими Росія регулярно атакує Україну, мають багато європейських запчастин. Про це йдеться в секретному документі, який Київ передав країнам G7, пише The Guardian, повідомляє Новое время.

Документ під назвою "Шквал смертей: звіт про БПЛА Shahed-136/131" підготували Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки ЗСУ та українська розвідка.

Як повідомляє видання, у ньому український уряд надав детальний аналіз зміни тактики використання дронів, відколи на полі бою знайшли перший Shahed — 13 вересня 2022 року. Київ розповів у серпні 2023-го, що за попередні три місяці окупанти здійснили понад 600 нальотів на міста, використовуючи ударні дрони з західними технологіями.

Згідно зі звітом, такі 52 електричні компоненти виявили в дроні Shahed-131, 57 — у моделі Shahed-136. П’ять європейських компаній, зокрема й польська дочірня компанія британської транснаціональної корпорації, називають оригінальними виробниками цих компонентів. Також серед творців є фірми зі штаб-квартирами в США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді та Японії.

Ірану вже вдалося розширити своє виробництво, використовуючи сирійську фабрику в порту Новоросійська; воно переміщується до Алабуги (Татарстан), а Тегеран продовжує постачати Москві деталі. Водночас у доповіді сказано, що іранський уряд намагається "відмежуватися від надання Росії зброї" і "не може впоратися з російським попитом та інтенсивністю її використання в Україні".

Також у ньому немає жодних припущень про будь-які правопорушення з боку західних компаній. Ідеться про те, що Іран зміг адаптуватися й здебільшого використовує комерційні компоненти, "постачання яких контролюється погано або не контролюється взагалі". Майже все Іран імпортує з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму та Коста-Рики.

Щоб протидіяти цьому, Україна, серед іншого, пропонує союзникам «завдавати ударів по заводах з виробництва дронів в Ірані, Сирії та потенційному виробничому майданчику у РФ», сказано в документі. Як пише газета, Київ просить у партнерів для ударів ракети дальнього радіуса дії.