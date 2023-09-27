Британська розвідка: РФ кинула в бій новостворену армію як підкріплення

Залучення до боїв новоствореної російської 25-ї армії окремими підрозділами як підкріплення зменшує ймовірність нового масштабного наступу РФ найближчим часом.﻿ Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 27 вересня, повідомляє Європейська правда.

Аналітики розвідки відзначають, що з середини вересня Росія скоріш за все кинула на фронт окремі підрозділи новоствореної 25-ї загальновійськової армії.

Так, є інформація, що 67 мотострілецька дивізія та 164-та окрема мотострілецька бригада беруть участь у боях на ділянці західніше Сєвєродонецька і Кремінної, на межі Донецької і Луганської областей.