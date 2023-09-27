У Польщі натякнули на можливе розширення ембарго на імпорт з України

Заборона на ввезення збіжжя з України є в національних інтересах Польщі. Польща так чинитиме з усіма продуктами, поки не буде опрацьовано відповідний механізм співпраці з Україною. Про це заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький під час відвідання міста Тшцянка на заході Польщі, повідомляє Укрінформ.

Як підкреслив глава польського уряду, він поставив ультиматум президентові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн щодо продовження ввезення українського збіжжя після 15 вересня. У світлі того, що Брюссель цього не зробив, Варшава запровадила заборону в односторонньому порядку, оскільки це в національних інтересах Польщі.

"Поки не буде розроблений механізм співпраці, ми діятимемо так щодо всіх продуктів зі сходу, тому що інтереси польського аграрія є в наших національних інтересах, це для нас найважливіше" , - підкреслив Моравецький.

Він додав, що за наслідки війни має заплатити Росія, а не польське сільське господарство.