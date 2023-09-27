Зеленський анонсував акцію пам'яті у День захисників

У День захисників і захисниць України, 1 жовтня, по всій країні відбудеться масштабна хвилина мовчання в пам'ять про всіх загиблих воїнів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.

"9:00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність памʼяті про наших полеглих захисників і захисниць" , - написав глава держави.

Він нагадав, що цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату День своїх захисників і захисниць - усіх, хто бʼється заради держави, усіх, хто додає сили Україні, усіх, хто віддав своє життя заради України.

"І цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців" , - сказав Зеленський.

Президент прагне, аби це стало новою традицією в Україні.