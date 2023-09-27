Литва передала Україні радіолокаційне обладнання для військово-морських сил

Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України. Про це повідомило Міністерство національної оборони Литви, повідомляє Європейська правда.

Військово-морські сили Литви у вівторок передали для українських колег комплекти радіолокаційного обладнання, яке допомагає вести спостереження над акваторією моря. Допомогу надали на запит української сторони.

"Ця підтримка посилить спроможність України вести спостереження над морем і краще розуміти ситуацію… Це важливо і для захисту її територіальних вод, і забезпечення безпеки власних громадян" , – прокоментував міністр оборони Арвидас Анушаускас.

Перед цим Литва оголосила значний пакет військової допомоги для України до Дня незалежності, а також передала 1,5 млн боєприпасів.

Міноборони Литви нагадує, що у рамках підтримки України також активно допомагає у підготовці військових та лікуванні поранених, експертних консультаціях, надає кошти на міжнародні програми підтримки України.

На 2024-26 роки Литва запланувала виділити на підтримку України 200 млн євро.