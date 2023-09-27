Повітряні сили: Як українські пілоти тренуються керувати F-16

Повітряні сили Збройних Сил України показали відеозапис про те, як українські пілоти адаптуються до американського винищувача F-16 за допомогою симулятора польоту на літаку, повідомляє Українська правда.

"Звісно, наша мета – повноцінні авіатренажери літаків F-16 на території України, навчальні літаки (спарки) та центри підготовки льотного складу. Та все починається з малого.

Тож поки побратими опановують F-16 за кордоном, льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують битися за українське небо та нищать окупанта на землі. І коли є трохи вільного часу, пілоти знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності та виконують спільні місії над територією України у складі пари, ланки, ескадрильї, знаходячись при цьому у різних регіонах України" , – йдеться в повідомленні.

У сюжеті показано, як пілот на симуляторі літака за допомогою окулярів віртуальної реальності, ручки керування двигуном, педалей та монітора вчиться керувати американським винищувачем.

Таким чином льотчик може тренуватися як в одиночному "польоті", так і в груповому. Льотчики при цьому можуть перебувати в різних куточках України.