Після удару по штабу ЧФ РФ окупанти використовують ракетоносії безсистемно – ЗСУ

Після удару по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок чого було ліквідовано вищих офіцерів противника, спостерігається затишшя військово-морської діяльності загарбників. Про це заявила спікерка Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, в ефірі телеканалу "Еспресо", пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За її словами, очевидним є "певний сумбур" у керівництві ЧФ РФ після знищення штабу ворожого флоту.

"Тому що використання ракетоносіїв було безсистемним і безглуздим. Вони виходили, заходили, маневрували незрозумілими маршрутами з невиправданою витратою палива, без реалізації задач" , - зазначила Гуменюк.

Представниця Сил оборони півдня України пояснила, що ворог нарощував присутність кораблів, коригував, заміняв один одного, тим самим демонстрував готовність.

"Але все ж таки були застосовані для переконання, що керування існує, що керівництво на місці й флот може бути боєздатним" , - сказала Гуменюк.

Так, констатувала вона, спостерігається затишшя військово-морської діяльності російських окупантів.