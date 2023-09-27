Азербайджан назвав свої втрати за добу війни в Карабаху

Азербайджан за добу війни в Нагірному Карабаху 19-20 вересня втратив 705 осіб убитими та пораненими. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я країни, повідомляє Ліга.net.

Відомство заявляє, що під час "антитерористичних заходів" суверенітет Азербайджану було повністю відновлено.

Загинули 192 військовослужбовці армії країни.

Серед загиблих — 180 співробітників Міноборони та 12 співробітників Міністерства внутрішніх справ, також загинув мирний житель.

Поранення отримали 511 військових та один цивільний.

Усім постраждалим надають необхідну допомогу, йдеться у заяві.