Польща закликала Україну відкликати скаргу із СОТ щодо агроекспорту

Варшава закликала Київ відкликати скаргу зі Світової організації торгівлі у справі експорту українського збіжжя, що створить сприятливий клімат для подальших переговорів щодо врегулювання кризової ситуації. Про це на пресконференції у Варшаві після онлайн-переговорів з українським колегою Миколою Сольським заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, повідомляє Укрінформ.

Як зазначив польський урядовець, свою розмову із Сольським він розпочав із заклику до української сторони відкликати скаргу і з СОТ, щоб "ці переговори були плідними і на хорошому рівні".

Телус стверджує, що ця скарга України до СОТ є "безпідставною". Він підкреслив, що український міністр заявив: він обговорить з міністром економіки України питання щодо можливого відкликання цієї скарги.

"Це була б добра справа, оскільки якщо ми хочемо розмовляти і шукати довгострокових рішень, то ця заноза є непотрібною. Тому цю скаргу треба відкликати" , – підкреслив Телус.

За його словами, він погодився зі словами українського міністра щодо необхідності зниження емоцій з обох сторін, що дасть змогу конструктивно опрацювати механізми у справі експорту українського зерна на ринки третіх країн.