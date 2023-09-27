У Мінагрополітики зробили прогноз щодо цьогорічного врожаю

За оцінкою Міністерства аграрної політики та продовольства, врожай сезону 2023 року становитиме 79 млн тонн. Це на 15 млн тонн більше, ніж планували під час посівної, та щонайменше на 7 млн тонн більше, ніж торік. Про це заявив міністр аграрної політики Микола Сольський в ефірі телемарафону, повідомляє ЛігаБізнес.

"У нас непоганий урожай того, що ми вже зібрали. Літом вже закінчили озиму пшеницю, озимий ріпак, там хороший урожай соняшника. Зараз також показує більше, ніж ми планували, врожаю сої" , – сказав міністр.

Менший врожай вийшов щодо продовольчої пшениці, але його все одно достатньо і для українського ринку.

"Починаються вже активні жнива кукурудзи, це величезний також об'єм який ми традиційно експортували. Хочу нагадати, що ми в травні під час початку посівної думали, що в нас буде приблизно 63-64 млн тонн, потім ми підняли прогноз там 67-68 тонн, потім понад 70 тонн.

Минулого року у нас був результат 72 млн тонн, потім 75 млн тонн. В останні два тижні ми говоримо про врожай, який, напевно, буде близько 79 млн, що, як мінімум, на 7 млн більше, ніж минулого року" , – сказав міністр.

Сольський нагадав, що аграріїв питання врожайності та валу продукції зараз уже не турбує, а турбує, за якою ціною його продати. За словами міністра, Україні треба в місяць мати можливостей вивозити з країни 5 млн тонн, а поки що це трохи більше ніж 3 млн тонн.