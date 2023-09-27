Криптобіржа Binance заявила, що повністю виходить із РФ
Одна з найбільших криптобірж у світі Binance остаточно вийде з ринку Росії. Уклала угоду про продаж свого російського бізнесу біржі CommEX, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Процес переходу користувачів триватиме протягом року.
"Дивлячись у майбутнє, ми визнаємо, що робота в Росії несумісна зі стратегією Binance з дотримання вимог. Ми залишаємося впевненими в довгостроковому зростанні Web3-індустрії в усьому світі і зосередимо нашу енергію на 100+ інших країнах, в яких ми працюємо", - заявив директор з дотримання нормативних вимог Ной Перлман.
Протягом наступних кількох місяців криптобіржа планує припинити роботу всіх обмінних сервісів і бізнес-напрямків у Росії.
"Хоча фінансові деталі угоди не розголошуються, важливо відзначити, що з цим продажем Binance повністю йде з Росії. На відміну від подібних угод з міжнародними компаніями в Росії, Binance не матиме поточного розподілу доходу від продажу, а також не має можливості викупити частку в бізнесі", - зауважили в компанії.