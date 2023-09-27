Українські порти залишили 50 кораблів, заблокованих після вторгнення

В українських портах станом на 26 вересня залишалася лише половина зі 100 суден, що були заблоковані після початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив керівник Моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, повідомляє Економічна правда.

"Станом на 26 вересня зі 100 суден, що були заблоковані в українських портах на 24 лютого 2022 року, залишаються 50 суден: 29 з них – в портах Миколаївської області, 14 – в Херсоні, 5 – в Маріуполі. В портах Одеської області з різних причин залишаються два морських судна з числа 41, що були блоковані 24 лютого" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 50 суден 15 належать судновласникам із країн ЄС (Греції - вісім, Мальти - три, по одному судну Болгарії, Німеччини, Естонії, Данії), 14 - судновласникам із Туреччини, вісім - з України.

Серед інших судновласників, чиї судна заблоковані в українських портах, - компанії з Норвегії та Китаю, Великої Британії, Чорногорії, Бангладеш, Маршаллових островів, Лівану, Єгипту, Сінгапуру.

У порту "Чорноморськ" залишається і балкер EMMAKRIS III, який було затримано в липні 2022 року на вимогу Генпрокуратури в межах розслідування щодо його російського власника, повідомляється в тексті оновленої бази заблокованих суден моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень і редакції BlackSeaNews.