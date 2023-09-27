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Зеленський провів нараду та повідомив про просування ЗСУ на Донеччині

Зеленський провів нараду та повідомив про просування ЗСУ на Донеччині
Фото: prezident.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив про просування Збройних сил України на Донецькому напрямку.

Про це йдеться﻿ в дописі Зеленського в Telegram-каналі за підсумками селекторної наради.

Він зазначив, що отримав звіти про ситуацію на фронті, постачання техніки та боєприпасів, а також дані розвідок.

"Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються", – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський зазначив, що окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину – за минулу добу по області запустили 26 керованих авіаційних бомб. "Ворог продовжує тероризувати території, до яких може дотягнутися", – написав президент. 

Він додав, що доручив знайти додаткові рішення, щоб "припинити цей терор".

Окрім цього, СБУ викрили коригувальників нічного удару по Києву, який відбувся тиждень тому.  "Хороший сигнал усім зрадникам: відплата буде", – відзначив президент.

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