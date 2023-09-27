Зеленський провів нараду та повідомив про просування ЗСУ на Донеччині
Президент України Володимир Зеленський повідомив про просування Збройних сил України на Донецькому напрямку.
Про це йдеться в дописі Зеленського в Telegram-каналі за підсумками селекторної наради.
Він зазначив, що отримав звіти про ситуацію на фронті, постачання техніки та боєприпасів, а також дані розвідок.
"Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються", – йдеться в повідомленні.
Також Зеленський зазначив, що окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину – за минулу добу по області запустили 26 керованих авіаційних бомб.
"Ворог продовжує тероризувати території, до яких може дотягнутися", – написав президент.
Він додав, що доручив знайти додаткові рішення, щоб "припинити цей терор".
Окрім цього, СБУ викрили коригувальників нічного удару по Києву, який відбувся тиждень тому.
"Хороший сигнал усім зрадникам: відплата буде", – відзначив президент.