Зеленський провів нараду та повідомив про просування ЗСУ на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський повідомив про просування Збройних сил України на Донецькому напрямку.

Про це йдеться﻿ в дописі Зеленського в Telegram-каналі за підсумками селекторної наради.

Він зазначив, що отримав звіти про ситуацію на фронті, постачання техніки та боєприпасів, а також дані розвідок.

"Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються" , – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський зазначив, що окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину – за минулу добу по області запустили 26 керованих авіаційних бомб. "Ворог продовжує тероризувати території, до яких може дотягнутися" , – написав президент.

Він додав, що доручив знайти додаткові рішення, щоб "припинити цей терор".