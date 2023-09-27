СБУ повідомила про підозру колаборанту та ексадвокату Медведчука

Служба безпеки заочно повідомила про підозру ексадвокату Медведчука та Шарія Валентину Рибіну, який після повномасштабного вторгнення влаштувався до окупаційного "уряду РФ" на Херсонщині, повідомляє Українська правда.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Валентина Рибіна, який зараз очолює "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області РФ" , – йдеться в повідомленні.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Рибін виїхав за межі України і вже з-за кордону закликав українців у соцмережі "припинити спротив окупантам".

Згодом він прибув до тимчасово окупованої частини Херсонської області, де влаштувався до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації РФ. На цій "посаді" Рибін виконує завдання Москви щодо посилення окупаційного режиму в захопленому регіоні через масове поширення кремлівської пропаганди.

Фото: most.ks.ua

Крім того, колаборант увійшов до складу пропутінської партії "Єдина Росія", від якої намагався "балотуватися" до так званих "законодавчих зборів Херсонської області" восени 2023 року.

Слідчі СБУ повідомили Рибіну про підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).