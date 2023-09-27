Польща завершує переговори з Литвою для транзиту українського зерна

Контроль українського збіжжя, яке транзитом перевозиться до третіх країн, найближчим часом має бути перенесений з українсько-польського кордону до портів Литви, а з часом, можливо, і до портів Німеччини.Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус на пресконференції у Варшаві після онлайн-переговорів з українським колегою Миколою Сольським, повідомляє Укрінформ.

"Ми підняли справу транзиту, щоб допомогти (Україні – ред.). Ми перебуваємо на фінішній прямій щодо досягнення домовленості з Литвою, аби цей контроль перенести з українсько-польського кордону до портів Литви. Ця перевірка приведе до того, що збіжжя виїжджатиме за межі ЄС" , - заявив Телус.

Він додав, що переговори між Варшавою і Вільнюсом у цій справі "перебувають на фінішній прямій, залишилося вирішити технічні питання". За його словами, на початку наступного тижня відбудеться зустріч з литовською стороною щодо транзиту українського збіжжя через Польщу до Литви.

Як зазначив польський міністр, Сольський також запропонував, щоб такий контроль перенести і до Німеччини, аби перевірка відбувалася не на українсько-польському кордоні, а в німецьких портах.

"Я пообіцяв, що ми розглянемо це питання, треба подискутувати над цим з відповідними контрольними службами. Якщо буде така юридична можливість і гарантія, що це збіжжя не повернеться до Польщі, то ми йтимемо в напрямку, аби допомогти Україні" , - констатував Телус.

За словами польського міністра, сторони обговорили також можливість скасування ембарго на експорт українського збіжжя на польський ринок і введення так званого ліцензування.

"Українська сторона заявила: якщо Польща задекларує, що не потребує до кінця року цих зернових, то вона не видаватиме ліцензії. Ми розглянемо цю пропозицію. Але на перший погляд здається, що це хороша пропозиція" , - сказав Телус.

Він додав, що для погодження Варшави на таке рішення потрібно напрацювати відповідні регуляції в Польщі. "Це Польща вирішуватиме, до якого часу українське збіжжя не потраплятиме на польський ринок" , - зазначив він.

Міністр наголосив, що потрібно підготувати на майбутнє відповідні механізми щодо експорту українських агропродуктів з думкою про майбутнє членство України в ЄС.