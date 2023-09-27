РосЗМІ показали відео з командувачем Чорноморського флоту

Російські пропагандистські ЗМІ опублікували відео з командувачем Чорноморського флоту РФ Віктором Соколовим – він нагороджує футбольну команду "Чорноморець", а також дає інтерв'ю пропагандистам про "успіхи Чорноморського флоту". Ймовірно, таким чином росЗМІ відреагували на повідомлення ССО про нібито ліквідацію Соколова під час ракетного удару по Севастополю, повідомляє Ліга.net.

22 вересня українські військові атакували штаб Чорноморського флоту у Севастополі. Через два дні ССО заявили, що внаслідок ракетного удару нібито було знищено командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Загалом нібито ліквідовано 34 офіцери, ще 105 окупантів отримали поранення.

Підтвердити ліквідацію Соколова не зміг ані міністр оборони Рустем Умєров, ані Білий дім.

Глава Міноборони сказав лише: "Якщо Соколов мертвий, це хороша новина для всіх", а речниця Білого дому Карін Жан-П'єр запевнила, що бачила відео з командувачем ЧФ РФ, яке опублікували в Росії, проте їй "поки що нема чого підтверджувати".

27 вересня пропагандистське російське видання Звєзда, підпорядковане Міноборони країни-агресора, опублікувало низку відео, на яких Соколов нібито живий.

На опублікованому російською військовою пропагандою ролику командувач Чорноморського флоту сповіщає про нібито успіхи російських окупантів в Україні. За його словами, вони буцімто "успішно виконують поставлені задачі".

Ця заява пролунала на церемонії нагородження футбольної команди ЧФ "Чорноморець", яка посіла призове місце у чемпіонаті Збройних сил РФ. Інтерв'ю було зняте у будинку офіцерів флоту у Севастополі.

Зазначимо, чемпіонат, якому присвячене інтерв'ю, відбувся 18 вересня, тобто ще до удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту.