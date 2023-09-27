Прем'єрка Естонії: Затримки допомоги Україні збільшать ціну війни

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас очікує на тривалу війну РФ проти України, але вірить, що зрештою Київ здобуде в ній перемогу, повідомляє Європейська правда.

Про це вона заявила на 17-й Балтійській конференції з оборони.

За її словами, стратегія президента РФ Владіміра Путіна ґрунтується на припущенні, що Україна і трансатлантична спільнота в ширшому сенсі втомляться, оскільки у Росії вистачає ресурсів, людей, зброї радянських часів і пропаганди для продовження війни.

"Але за кожною маленькою перемогою українців слідує наступна. Я вірю в їхню кінцеву перемогу. Однак вони не можуть домогтися цього самотужки, їм потрібна наша підтримка протягом усього часу, поки триває війна" , – зазначила Каллас.

При цьому прем'єрка назвала порожніми словами погрози РФ у відповідь на надання Україні військової допомоги. Тож, вважає вона, будь-яка затримка з надання допомоги призведе до більшої ціни війни для України та вільного світу, а будь-яка нерішучість роздмухує імперські амбіції Путіна.

Каллас також закликала збільшити обсяги і прискорити темпи оборонного виробництва, щоб відповідати новій реальності, оскільки наявні в Європі резерви не відповідають потребам воєнного часу.