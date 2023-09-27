У Китаї прокоментували військові маневри поблизу Тайваню

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) не припинить щоденних патрулювань бойових літаків і кораблів та військових навчань навколо Тайваню, доки Тайбей буде дотримуватись курсу на незалежність від Пекіна. Про це на пресконференції заявив речник Управління у справах Тайваню Держради (уряду) КНР Чжу Фенлянь, повідомляє Укрінформ.

"Дії Народно-визвольної армії Китаю із захисту національного суверенітету та територіальної цілісності ніколи не припиняться, доки сепаратисти незалежності Тайваню продовжуватимуть провокації" , - сказав Чжу.

За його словами, численні навчання і тренування НВАК у Тайванській протоці та навколо неї спрямовані на рішучу боротьбу "з нахабством сепаратистських сил і сепаратистськими діями" (сепаратистами в Пекіні називають нинішнє керівництво Тайваню, яке прагне незалежності острова від комуністичного Китаю – ред.).

"Ми сподіваємося, що співвітчизники Тайваню зможуть відрізнити правильне від неправильного, розгледіти причину та наслідок, рішуче виступити проти незалежності Тайваню й співпрацювати з нами, щоб захистити мир і стабільність у Тайванській протоці" , - додав речник китайського уряду.

Останнім часом НВАК істотно збільшила кількість бойових літаків, які проводять щоденні патрулювання повітряного простору навколо Тайваню. При цьому кілька десятків військових повітряних суден регулярно входять до зони ідентифікації тайванської ППО, що, втім, не вважається порушенням повітряного простору Тайваню.

Такими діями Китай, який вважає демократично керований Тайвань своєю власною територією, намагається тиснути на Тайбей і стверджувати свої претензії на суверенітет над островом.