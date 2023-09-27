Росіяни заявили, що посадили мінометника з "Азова" на 22 роки

Окупаційна влада вирішила посадити за ґрати на 22 роки українського військовослужбовця, мінометника полку "Азов" Едуарда Варбанського, повідомляє Українська правда.

Як повідомляє 27 вересня російське пропагандистське агентство ТАСС, "Верховний суд" так званої "ДНР" засудив Едуарда Варбанського до 22 років позбавлення волі "за мінометний обстріл школи під Маріуполем навесні минулого (2022) року".

Як говорить на відео чоловік, який назвався Варбанським, його звинуватили в "жорстокому поводженні з цивільним населенням, замаху на вбивство та навмисному знищенні чужого майна" через обстріл селища Бердянське під Маріуполем із міномета калібру 120 мм. Тоді нібито постраждала школа.

22 вересня російські пропагандисти повідомили, що "Верховний суд" незаконної "ДНР" засудив до 24 років позбавлення волі старшину розвідувальної роти ЗСУ Віталія Катранича, який нібито застрелив жителя Маріуполя.