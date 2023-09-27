Туреччина постачатиме газ до Румунії – підписано контракт

Турецька компанія Botas почне постачати газ трубопроводом до Румунії з 1 жовтня. Відповідний контракт до 2025 року Botas підписав із румунською OMV Petrom, повідомляє ЛігаБізнес.

За умовами контракту Румунія отримуватиме 400 млн кубометрів газу на добу.

Це вже четверта угода Туреччини за останні місяці щодо експорту газу.

У серпні Botas домовився про постачання 300 млн кубометрів газу до Угорщини.

Перед цим було укладено 13-річний контракт із Болгарією про постачання 1,5 млрд кубометрів газу.

Також досягнуто домовленостей про постачання газу до Греції.