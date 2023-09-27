Ірландія виділила 1 мільярд євро на біженців із України

Ірландська влада спрямує додатковий 1 мільярд євро на розміщення українських біженців в країні. Держава допомагає оплачувати житло понад 70 000 українців, повідомляє Ділова столиця.

Щотижня до Ірландії прибувають в середньому 550 людей, тому до кінця зими невелику кількість українців будуть розміщувати у наметах,

Міністр інтеграції Родерік О’Горман і міністр державних витрат Паскаль Донохью оголосили про додаткове фінансування після обговорення в уряді у вівторок.

Додатковий кошторис допоможе Департаменту інтеграції покрити витрати на житло українців та інших осіб, які шукають міжнародного захисту.

"Уряд виділив кошти в бюджеті на 2023 рік, щоб подолати непрофільний тиск. Це фінансування продовжуватиме підтримувати гуманітарну відповідь держави на кризу в Україні" , – наголосив Донохью.

Він зазначив, що країні довелося надзвичайно багато працювати, щоб впоратися зі значним потоком людей з України після повномасштабного вторгнення РФ.

Кількість людей з України, які перебувають у державному житлі в Ірландії, зараз перевищує 70 тисяч. Також країна надає прихисток 23 200 біженцям.

"З огляду на подальше обмеження пропозиції, ймовірно, що забезпечення житлом залишатиметься складним в осяжному майбутньому" , – попередив О’Горман.

Невелике число українців розміщуватимуть у наметах – ці домовленості залишатимуться протягом зими, уточнив він.