Ірландія виділила 1 мільярд євро на біженців із України
Ірландська влада спрямує додатковий 1 мільярд євро на розміщення українських біженців в країні. Держава допомагає оплачувати житло понад 70 000 українців, повідомляє Ділова столиця.
Щотижня до Ірландії прибувають в середньому 550 людей, тому до кінця зими невелику кількість українців будуть розміщувати у наметах,
Міністр інтеграції Родерік О’Горман і міністр державних витрат Паскаль Донохью оголосили про додаткове фінансування після обговорення в уряді у вівторок.
Додатковий кошторис допоможе Департаменту інтеграції покрити витрати на житло українців та інших осіб, які шукають міжнародного захисту.
"Уряд виділив кошти в бюджеті на 2023 рік, щоб подолати непрофільний тиск. Це фінансування продовжуватиме підтримувати гуманітарну відповідь держави на кризу в Україні", – наголосив Донохью.
Він зазначив, що країні довелося надзвичайно багато працювати, щоб впоратися зі значним потоком людей з України після повномасштабного вторгнення РФ.
Кількість людей з України, які перебувають у державному житлі в Ірландії, зараз перевищує 70 тисяч. Також країна надає прихисток 23 200 біженцям.
"З огляду на подальше обмеження пропозиції, ймовірно, що забезпечення житлом залишатиметься складним в осяжному майбутньому", – попередив О’Горман.
Невелике число українців розміщуватимуть у наметах – ці домовленості залишатимуться протягом зими, уточнив він.