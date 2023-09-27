У МОЗ назвали термін постановки жінок на військовий облік

Для військовозобов’язаних жінок із медичною освітою з 1 жовтня принципових змін не буде, розповів в ефірі телемарафону міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє Радіо Свобода.

"З 1 жовтня нічого не зміниться. Медичні професії для жінок і фармацевтична освіта для жінок з часів Незалежності підпадали під перелік тих спеціальностей, які входили до військового обліку і який затверджувався наказом міністра оборони. Тому змін не відбувається, окрім тих, які зробила Верховна Рада, вносячи зміни в закон про військовий облік.

Медичні професії виокремили вже прямо в законі, зазначивши, що жінки з медичною та фармацевтичною освітою підлягають постановці на військовий облік, а також і інші спеціальності, які визначені у переліку, затвердженому наказом Міністерства оборони" , – пояснив Ляшко.

Він нагадав, що уряд ухвалив постанову, яка передбачає, що з 1 жовтня 2023 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою до кінця 2026 року мають стати на облік у центрах комплектування.

Ляшко додав, що до постанови уряду, яка регулює питання перетину державного кордону, поки що змін, які стосуються жінок з медичною та фармацевтичною освітою, не внесено.

"Обмеження щодо жінок з медичною або фармацевтичною освітою можуть застосовуватися тільки тоді, коли такі жінки перебувають на державних посадах, в центральних органах виконавчої влади або є народними депутатами чи депутатами місцевих рад. Саме тоді, як і для всіх інших держслужбовців, на жінок-медиків можуть поширюватися обмеження щодо перетину державного кордону. Інших змін немає і не планується" , – пояснив міністр.

Він зазначив, що кожен суб’єкт господарювання має у структурі людину, яка веде мобілізаційний облік.

"Ведуться певні списки, які діляться на категорії: офіцерський, старшинський, рядовий склад. Ці дані передаються до центру комплектувань. Тому зараз є законодавча вимога, є встановлений порядок, є певна інструкція Міністерства оборони, що повинні всі зробити, за якою формою подати ці документи" , – сказав Ляшко.

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