Міністр оборони Німеччини: Перемога України – це не наша стратегія

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна має перемогти у війні проти Росії, проте це не "не має жодного стосунку" до стратегії оборони ФРН. Про це він сказав під час візиту до Естонії, повідомляє Ліга.net.

За його словами, Берлін чітко заявляв, що Україна має перемогти у війні, проте Німеччина не може ставити перемогу Києва за основу своєї стратегії національної оборони.

Він зазначив, що мета стратегії національної оборони "не полягає в тому, щоб сказати, хто має виграти війну".