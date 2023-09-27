Надання зброї Україні: думки поляків розділилися

Близько половини громадян Польщі (47,2%) позитивно оцінили нещодавнє висловлювання прем’єра країни Матеуша Моравецького про те, що Варшава не передає Україні озброєння, оскільки сама закуповує сучасну зброю. Про це йдеться в опитуванні, проведеному центром IBRiS для видання Rzeczpospolita, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, майже стільки ж польських респондентів (44,5%) погано оцінили цю заяву глави польського уряду, а 8,3% опитаних не сформували свою думку з цього приводу.

Підкреслюється, що найбільше прихильників цієї тези прем’єра Моравецького є серед виборців керівної партії "Право і Справедливість" (PiS) – 71%, старших осіб (60%), жителів сільської місцевості (60%), людей з невисоким рівнем освіти (71%), а також тих, хто черпає новини з державних телеканалів TVP I TVP Info (понад 70%).

Опитування центр IBRiS провів 22-23 вересня серед групи респондентів чисельністю 1 тис. осіб.

Нагадаємо, в інтерв’ю Polsat News прем’єр-міністр Польщі Моравецький 20 вересня заявив, що Варшава зараз не передає зброю Києву, оскільки сама здійснює масштабне озброєння і модернізацію своєї армії.

Ця заява викликала занепокоєння серед західних союзників. Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер згодом уточнив, що Польща продовжуватиме допомагати Києву, зокрема виконуючи раніше підписані контракти у сфері виробництва озброєння для України. Він запевнив, що хаб під Жешувом, через який значна частина зброї надходить в Україну, продовжуватиме працюватися у звичайному режимі.