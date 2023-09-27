Окупанти збудували новий укріпрайон поблизу Токмака – мер Мелітополя

Російські військові продовжують будівництво укріплень у Запорізькій області. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Радіо Свобода.

"Відчуваючи постійний натиск Збройних сил України російська армія створює нові укріплення у тилу та навколо тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області" , – розповів він.

Як зазначив Федоров, на північ від Токмака "з’явився новий укріпрайон із обох боків автодороги, яка веде до нещодавно звільненого Збройними силами України села Роботине". Крім того, «на межі Донецької та Запорізької областей для побудови фортифікацій почали заганяти бетоновози», каже місцевий чиновник.

Також, як зазначив Федоров, "на захопленій території окупанти влаштували понад 20 тренувальних полігонів армії РФ загальною площею близько 50 тисяч гектарів".

"На Мелітопольщині це околиці Дунаївки, Атманя, Кирилівки, територія Приазовського нацпарку" , – додав він.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Обраний мер міста Іван Федоров, який перебуває на вільній території України, регулярно повідомляє про вибухи в місті та його околицях, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень особи, призначені Росією в окупаційну адміністрацію.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода