Партнер Uber в Україні ухилився від сплати 40 млн грн податку – ЗМІ

Підприємство-партнер всесвітньо відомої платформи пасажирських перевезень ухилилось від сплати 40 мільйонів гривень податку.﻿ Про це заявили в Бюро економічної безпеки та Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, повідомляє Економічна правда.

Хоча в Бюро не вказують, про яку компанію йдеться, за даними джерел ЕП у правоохоронних органах на несплаті податку викрили компанію-партнера американської Uber Technologies.

"Товариство було зареєстроване в Україні для обслуговування представництва закордонної компанії та оплати праці водіїв" , - зазначили в БЕБ.

Під час досудового розслідування було встановлено, що директорка фірми, її спільник та головний бухгалтер організували схему ухилення від сплати податків.

А саме: отримані водіями від перевезення пасажирів гроші надходили напряму компанії-власнику платформи, а потім, за мінусом комісії, зараховувалися на рахунки підприємства фігурантки для оплати роботи водіїв партнерів та утримання представництва.

Надалі ці кошти у незаконний спосіб переводилися в готівку за допомогою підконтрольних фігурантам ФОП в якості оплати за надання неіснуючих інформаційних посередницьких послуг.

Крім цього, за 2019, 2021 та 2022 роки підприємство не подало жодних податкових звітів. Такі дії призвели до ухилення від сплати майже 40 млн грн податків.

Організаторці схеми та двом посібникам оголосили про підозру в ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).