Єдина служба виклику 112 повноцінно запрацювала у Київській області

Після столиці єдина телефонна служба виклику екстрених служб 112 повноцінно запрацювала у Київській області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив очільник МВС Ігор Клименко, якого цитує пресслужба відомства.

112 – це номер для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Він використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 та 104, дозволяючи не витрачати час на те, щоб дзвонити у кожну службу окремо.

Впровадження єдиного номера виклику екстрених служб розпочалося з міста Києва (у липні місяці –ред.).

За словами міністра, майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тисяч викликів. Найчастіше дзвінки скеровувалися до Національної поліції.

"На лінію можуть звернутися і люди з порушенням слуху чи мовлення. Перекладачі жестової мови служби 112 опрацювали понад 2 тисячі таких звернень з 1 липня 2023 року.

Не збавляємо темпи й продовжуємо працювати над тим, щоб служба 112 якнайшвидше функціонувала на всій території України. Робота триває. Далі буде!".

У МВС зазначали, що підключення Служби екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 відбуватиметься в чотири етапи, до кінця 2024 року.

Водночас реалізація заходів із розгортання Системи 112 на всій території України залежить від безпекової ситуації.