Сили оборони мали успіх у районі трьох сіл на бахмутському напрямку

Українські військові за минулу добу мали успіх поблизу селищ Кліщіївка, Одрадівка та Шуми на бахмутському напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону новин.

"Наші оборонці продовжують наступальну операцію південніше Бахмута. Зокрема, за минулу добу маємо успіх поблизу Кліщіївки, Одрадівки та Шумів.Там наші захисники продовжують наступ і вибивають окупантів із зайнятих рубежів, продовжують закріплюватися на досягнутих позиціях.

Також противник не полишає своєї ідеї відбити втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки, постійно штурмуючи та завдаючи вогневих ударів по позиціях наших захисників. Ми тримаємо оборону, тримаємо надійно наші рубежі, і продовжуємо завдавати вогневого ураження по противнику".

Він повідомив, що за минулу добу ворог 544 рази обстріляв із різного озброєння, включно з важкими артилерійськими системами і танковим озброєнням, позиції українських бійців. Відбулося 7 бойових зіткнень. Противник чотири рази використовував свою тактичну та армійську авіацію.

Вдалося ліквідувати 115 окупантів на цьому напрямку, троє здалися в полон.

Українські бійці знищили чотири установки "Мста-Б" і одну "Мста-С", один "Піон" 203 мм, два самохідні "Гіацинти", і, крім цього, вісім гармат Д-30, а також дві протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра". Також знищені три авто, два склади з боєприпасами та одну станцію РЕБ".