У Міноборони відповіли, чи збільшуватимуть темпи мобілізації в Україні

В Україні мобілізація триває згідно зі встановленими планами, і в Міністерстві оборони не готують посилення процесу, проте залежно від ситуації на фронтах його можуть переглянути, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив заступник голови Міноборони Олександр Павлюк в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

Офіцер зазначив, що "поки плани щодо мобілізації не змінювалися", при цьому все залежить від того, які виклики постануть перед країною на тлі триваючої повномасштабної військової агресії РФ.

Він також наголосив, що захист своєї держави є завданням кожного чоловіка, і "треба до цього готуватися та бути готовими".

"Ми робимо максимально все, щоб не збільшувати темпи мобілізації... але ви самі розумієте, все залежить від агресора та фронту" , - сказав Павлюк.

Хвилі мобілізації в Україні

Нагадаємо, що закон Верховної Ради України "Про мобілізацію" передбачає чотири хвилі мобілізації:

Перший етап - колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації.

Другий етап - військовослужбовці, які проходили військову службу до 2014 року або служили за контрактом. Почалася ще 15 березня.

Третій етап - мобілізаційний резерв. Це військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу. В деяких регіонах вже почалася.

Четвертий етап - громадяни, у яких немає вікових і фізичних обмежень по призову на військову службу. Дату цього етапу визначатимуть у Генштабі ЗСУ, і вона розпочнеться за указом.