Генсек НАТО не бачить ознак, що цілі Путіна у війні змінилися

Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав стійкий прогрес українського контрнаступу, але зазначив, що цілі Росії у війні проти України не змінилися, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав після зустрічі з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею, повідомляє "Європейська правда".

"Генеральний секретар привітав стійкий прогрес українського контрнаступу, в якому українські війська прорвали першу лінію оборони Росії і зараз завдають значної шкоди російському Чорноморському флоту", – повідомили у пресслужбі НАТО за результатами зустрічі.

Однак він попередив, що "ми не бачимо жодних ознак того, що цілі Путіна змінилися", і підтвердив, що агресивна війна Росії проти України залишається найбільшою загрозою нашій безпеці за останні десятиліття.

З огляду на це він привітав значні внески членів НАТО, які посилюють здатність України відтіснити російські війська, в тому числі прибуття перших американських танків Abrams в Україну.

Президент Володимир Зеленський 25 вересня підтвердив, що перші танки Abrams від США вже прибули в Україну.

M1 Abrams будуть серед інших танків в арсеналі України, які вона зможе використати для просування і можливого звільнення утримуваних Росією територій у східних і південних регіонах.

В одному з останніх пакетів допомоги від США містяться снаряди зі збідненим ураном для Abrams.